صور.. محافظة سوهاج: إزالة 6 حالات تعدى وإيقاف 6 حالات بناء مخالف

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج، عن إزالة 6 حالات تعدي في المهد، وإيقاف 6 حالات بناء مخالف، بمراكز طما، وجهينة، وجرجا، والمراغة، وحي شرق، وحي غرب سوهاج، خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك، ضمن تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، لرؤساء الوحدات المحلية، بتطبيق القانون بكل قوة في مخالفات "البناء"، وتكثيف الحملات والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد.

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مرور مكبرة، أسفرت عن إيقاف حالتين بناء مخالف فى المهد قبل تطويرها، بقريتي الشوكا، وسلامون، مشيراً إلى أنه تم إيقاف الأعمال، بالإضافة إلى إزالة تعدى على الشارع بقرية العتامنة ببناء سور بإرتفاع متر، وبأبعاد كبيرة.

وأضاف، انه تم إزالة حالتى مبانى خارج الحيز العمرانى بقريتى الواقات، وكوم السعادة التابعين للوحدة المحلية بالمدمر، وتم إيقاف حالة بناء مخالفة فى المهد قبل تطويرها بالساحل الغربي بطريق طما الرياينة.

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، قال رئيس المركز ممدوح عباس، أنه تم إزالة حالتين إزالة فورية فى المهد تعدي على أملاك الدولة بقرية الطليحات قبل تطويرها .

وأشار علي يوسف ابوعقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم تنفيذ حالة إزالة فورية لتعدى أحد المواطنين بقرية بيت علام، بالتعاون مع الوحدة القروية لبيت علام، ومندوب حماية الأراضي بالجهة، وفني التنظيم، وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز جرجا.

وكشف حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي بقرية بهاليل الجزيرة التابعة للوحدة القروية بالبطاخ، علي أرض زراعية بمساحة قيراط .

وقال أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج، أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع سعد بن الربيع من النبوى المهندس، ومصادرة الخلاطة والمعدات والمواد المستخدمة، مشيرا إلى أن فرق الرصد والمتابعة لمخالفات البناء تعمل على مدار الساعة لرصد أية مخالفات والتصدي لها.

ولفتت فريدة سلام رئيس حي شرق سوهاج، إلى أنه تمت مصادرة 2.5 طن أسمنت تم تشوينها استعدادا للبناء بشارع القمحي بإمتداد المخبز الآلي، مشيرةً الى انه تم مصادرة الخلاطة الاسمنتية.