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صور ..غياب 1242طالب وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:04 م
صور ..غياب 1242طالب وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، علي انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، فى يومها الثالث فى مادة اللغة الإنجليزية، مؤكدا أنه تم رصد غياب 1242طالب وطالبة، من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اللغة الانجليزية، البالغ عددهم 27911 طالب وطالبة.
    
من جانبه، اكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، على جاهزية كافة اللجان لاجراء الإمتحانات بكل شفافية وحيادية تامة، مضيفا انه تم عقد إجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الادارات التعليمية والجهات المعنية، تم خلاله التأكد من كافة التجهيزات الخاصة بالجان والاستراحات ورفع درجة  الاستعداد بجميع الادارات التعليمية .
 
وأوضح وكيل وزارة التعليم،أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ 31956 طالب وطالبة، بواقع 18574علمى علوم، و3389 طالب وطالبة علمى رياضة، و9993 ادبى، يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالاضافة للجنة للمكفوفين  بالادارات التعليمية، لافتا الى تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل اي طارئ.
 
ووجه وكيل وزارة التعليم، على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لاداء الإمتحانات بمنتهى الشفافية، ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى تفعيل بروتكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومديرات الامن، والصحة، والتموين وشركة الكهرباء، والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة، ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .
 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

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