صور ..غياب 1242طالب وطالبة عن امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، علي انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، فى يومها الثالث فى مادة اللغة الإنجليزية، مؤكدا أنه تم رصد غياب 1242طالب وطالبة، من إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان اللغة الانجليزية، البالغ عددهم 27911 طالب وطالبة.

من جانبه، اكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، على جاهزية كافة اللجان لاجراء الإمتحانات بكل شفافية وحيادية تامة، مضيفا انه تم عقد إجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الادارات التعليمية والجهات المعنية، تم خلاله التأكد من كافة التجهيزات الخاصة بالجان والاستراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع الادارات التعليمية .

وأوضح وكيل وزارة التعليم،أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ 31956 طالب وطالبة، بواقع 18574علمى علوم، و3389 طالب وطالبة علمى رياضة، و9993 ادبى، يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالاضافة للجنة للمكفوفين بالادارات التعليمية، لافتا الى تشكيل غرفة عمليات بكل ادارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل اي طارئ.

ووجه وكيل وزارة التعليم، على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لاداء الإمتحانات بمنتهى الشفافية، ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى تفعيل بروتكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومديرات الامن، والصحة، والتموين وشركة الكهرباء، والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة، ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .