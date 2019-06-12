صور.. عربة قطار مهجورة تتحول لعشش فراخ وحوش للماشية فى بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

وسط المبانى السكنية داخل قرية منشأة هديب التابعة لمركز ناصر شمال غرب محافظة بنى سويف تلك القرية التى لا تنفصل عن قرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم حيث تتجاور المنازل ولا تفصلها أى عوارض.

عند السير داخل تلك القرية لا تصدق اعينك عندما ترى إحدى عربات القطارات الركاب موجودة بمفردها وسط تلك المبانى أعلى حطام خط السكك الحديدية المتهالك والذى لم يتبقى منه سوى المكان الموجود أعلاه تلك العربة.

اقتربت كامير اليوم السابع داخل تلك العربة والتى حولها الأهالى إلى أماكن لربط الماشية الخاصة بهم وغطت جوانبها أعواد اليو الخاص بمحصول الذرة الذى يخزنه الأهالى كعلف للماشية.

كامير "اليوم السابع" رصدت العربة من داخل حيث تنتشر القطط والكلاب بالإضافة إلى بعض الدواجن والطيور،كما تنتشر داخل العربة زجاجات المشروبات الغازية المكسورة وأمام من القمامة والطيور النافقة أكثر من عشرين عاما توجد تلك العربة فى ذلك المكان ويبدو ان مسؤلى السكك الحديدية نسوها قبل إلغاء الخط .

بهذه الكلمات تحدث لـ" اليوم السابع " على رياض مدرس من أهالى قرية منشأة هديب التابعة لمركز ناصر مشيرا إلى أن تلك العربة تقع وسط المبانى فى المكان الذى كان مخصص كمحكم قطار أسمى محطة اللاهون.

وتابع على رياض حديثة "منذ أكثر من عشرين عاما كان يوجد خط سكك حديد فرعى يربط مدينة بنى سويف بمنطقة اللاهون ليخدم قرى ثلاث مراكز هى بنى سويف واهناسيا وناصر بالإضافة إلى قرى مركز الفيوم .

وأضاف على رياض عقب توقف الخط لأسباب لا نعلمها منذ أكثر من عشرين عاما ترك مسؤلى السكك الحديدية تلك العربة فى ذلك المكان الذى كان مخصص كمحكم قطارات ولم يسأل عليها أحد حتى الآن.

وقال هاشم أحمد طالب جامعى العربة موجودة منذ فترة كبيرة واحنا كبرنا وعربية القطار موجودة فى هذا المكان الأهالى حطموا الخشب الخاص بسقف العربة واستولوا عليه، مضيفا أنه كان من المفترض أن تبحث السكك الحديدية على تلك العربة وأخذها قبل إلغاء الخط لأن عربة القطارات تكلف الدولة الكثير من الأموال.

أما كريم على أحد أهالى قرية منشأة هديب أكد أن خط السكك الحديدية بنى سويف اللاهون الذى تم الغاءة قام البعض بالاستيلاء على قضبان السكك الحديد وبيعها والبعض قام بالبناء عليها والآخر قام باستصلاحها وزراعتها .

فيما أكد مصدر بالسكك الحديدية بمحافظة بنى سويف أن خط بنى سويف اللاهون تم الغاءة منذ فترة طويلة تجاوزت العشرين عاما وأصبح من الصعب عودتها بعد استيلاء الاهالى .



















