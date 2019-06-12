صور .. ضبط كبدة وحلويات غير صالحة بحملة بيئية على المطاعم بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنّ حى الجمرك بالإسكندرية حملة تفتيش مكبرة شاملة على المطاعم بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، ومتابعة مدى الإلتزام بالإشتراطات البيئية والصحية اللازمة.

وشملت حملة التفتيش على المحال والمطاعم بمدخل قلعة قايتباى متابعة مدى صحة تخزين الطعام والتأكد من مصدره، وفحص اللحوم بثلاجات المطاعم، وفترة صلاحيتها، وأيضًا توفر حاويات للقمامة مغلقة، كما تم فحص إجراءات الأمن والسلامة من توفر طفايات الحريق صالحة للاستخدام.

هذا بالإضافة إلى إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق وتغريم المخالفين فوريًا، والإطلاع على التراخيص الخاصة بالمحال التجارية، والتحفظ على العديد من الإشغالات التى تتعدى على حرم الطريق.

وأسفرت الحملة أيضاً عن إعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى منها، 30 ك من الكبدة والقلوب والحلويات من مطعم كبدة شهير بشارع السيد محمد كُريم بها تغير فى الخواص الطبيعية، وكمية من الخضار والباذنجان المطهى والسجق من مطعم كبدة بشارع السيد محمد كُريم، بالإضافة إلى إعدام كميات من المش والباذنجان المطهى بهما تغير فى الخواص الطبيعية بمطعم أسماك بشارع 26 يوليو، وذلك من خلال الطب البيطرى ومفتش الأغذية ومديرية الصحة.

ذلك بالإضافة إلى التفتيش على صرف المخلفات بطريقة آمنة وسليمة، وإستخدام الأدوات الصحية اللازمة، كما تم التفتيش على الشهادات الصحية للعاملين.

ورصدت لجنة التفتيش بعض المطاعم ومحال الأكلات السريعة الملتزمة بالإشتراطات البيئية والصحية المنضبطة.

وجاءت الحملة من إعداد إدارة اللجان والمجالس بالحى وبتشكيل من عدة تخصصات مختلفة من، الأمن الصناعى ورخص المحلات وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية وشئون البيئة والرصد البيئى والطب البيطرى ومفتش الأغذية بمنطقة الجمرك الطبية ومكتب العمل والأمن الصناعى.



حملة على محلات المأكولات بالإسكندرية



حملة على محلات المأكولات بالإسكندرية