سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. ضبط كبدة وحلويات غير صالحة بحملة بيئية على المطاعم بالإسكندرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:27 م
صور .. ضبط كبدة وحلويات غير صالحة بحملة بيئية على المطاعم بالإسكندرية حملات على المحلات بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنّ حى الجمرك بالإسكندرية حملة تفتيش مكبرة شاملة على المطاعم بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، ومتابعة مدى الإلتزام بالإشتراطات البيئية والصحية اللازمة.

وشملت حملة التفتيش على المحال والمطاعم بمدخل قلعة قايتباى متابعة مدى صحة تخزين الطعام والتأكد من مصدره، وفحص اللحوم بثلاجات المطاعم، وفترة صلاحيتها، وأيضًا توفر حاويات للقمامة مغلقة، كما تم فحص إجراءات الأمن والسلامة من توفر طفايات الحريق صالحة للاستخدام.

هذا بالإضافة إلى إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق وتغريم المخالفين فوريًا، والإطلاع على التراخيص الخاصة بالمحال التجارية، والتحفظ على العديد من الإشغالات التى تتعدى على حرم الطريق.

وأسفرت الحملة أيضاً عن إعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى منها، 30 ك من الكبدة والقلوب والحلويات من مطعم كبدة شهير بشارع السيد محمد كُريم بها تغير فى الخواص الطبيعية، وكمية من الخضار والباذنجان المطهى والسجق من مطعم كبدة بشارع السيد محمد كُريم، بالإضافة إلى إعدام كميات من المش والباذنجان المطهى بهما تغير فى الخواص الطبيعية بمطعم أسماك بشارع 26 يوليو، وذلك من خلال الطب البيطرى ومفتش الأغذية ومديرية الصحة.

ذلك بالإضافة إلى التفتيش على صرف المخلفات بطريقة آمنة وسليمة، وإستخدام الأدوات الصحية اللازمة، كما تم التفتيش على الشهادات الصحية للعاملين.

ورصدت لجنة التفتيش بعض المطاعم ومحال الأكلات السريعة الملتزمة بالإشتراطات البيئية والصحية المنضبطة.

وجاءت الحملة من إعداد إدارة اللجان والمجالس بالحى وبتشكيل من عدة تخصصات مختلفة من، الأمن الصناعى ورخص المحلات وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمتابعة الميدانية وشئون البيئة والرصد البيئى والطب البيطرى ومفتش الأغذية بمنطقة الجمرك الطبية ومكتب العمل والأمن الصناعى.

حملة على محلات المأكولات بالإسكندرية (1)
حملة على محلات المأكولات بالإسكندرية

 

حملة على محلات المأكولات بالإسكندرية (2)
حملة على محلات المأكولات بالإسكندرية

 

حملة على محلات المأكولات بالإسكندرية (3)
حملة على محلات المأكولات بالإسكندرية

 

 


الاسكندرية

حى الجمرك

حملات تفتيش على المطاعم

محلات قلعة قايتباى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة