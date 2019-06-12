صور.. رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية

أشاد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بحسن سير وانتظام لجان الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية لبنات الأزهر بالإسكندرية، مثنيًا على التزام الكلية بالضوابط واللوائح المنظمة للامتحانات بالجامعة، ووجّه إدارة المتابعة بإدارة الجامعة بإرسال خطاب شكر وتقدير لإدارة الكلية برئاسة الدكتورة بديعة الطملاوى، عميدة الكلية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، للجان الامتحانات بالكلية، في إطار متابعته الميدانية للعملية الامتحانية بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، للاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى.

وقد تفقد لجان الامتحانات وأعمال الكنترول بالكلية، مطمئنًا على تهيئة قاعات الامتحانات بالشكل المناسب لأداء الامتحان من حيث توزيع الإضاءة، ومنافذ التهوية، واللجان الطبية التى تتابع الطالبات داخل اللجان لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

واستمع رئيس الجامعة من الطالبات عن مستوى أسئلة الامتحانات، ومدى التزامها بالمقرر والمشروح فى المحاضرات، ومناسبتها للوقت، ووجود أستاذ المادة للإجابة على أى استفسارات خاصة بالامتحان.

وأشاد بالمستوى الذى لمسه من انضباط وانتظام أعمال الامتحانات بالكلية، مشيدًا بتوفير الأدوات اللازمة، وتهيئة المناخ المناسب الذى اتسم بالهدوء داخل لجان الامتحانات لمساعدة الطالبات على أداء الامتحان على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الكليات الرائدة والمتميزة فى جامعة الأزهر، وهى من الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.