صور.. حملة موسعة لإزالة جميع التعديات على مصرف المحسمة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

أمر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، بإزالة التعديات المتواجدة فى نطاق قرى الضبعية، وعين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية، والمقامة على مصرف طوسون ضمن مشروع المحسمة الجديدة.

قاد الحملة اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والتنفيذيين بقرى الضبعية وعين غصين، والقيادات الأمنية وممثلى كافة الأجهزة المعنية، وأجهزة حماية الأراضى، وأملاك الدولة والإدارات الزراعية.

وأسفرت نتائج تنفيذ الحملة، عن رفع جميع التعديات، وإزالتها بطول حرم المصرف.