صور.. حملة لإزالة 39 حالة تعدى على الأراضى الزراعية غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى العامرية أول، حملة مكبرة لإزالة التعديات عن أراضى الزراعية، تنفيذا لقرار محافظ الإسكندرية رقم957 لسنه 2006، وتم إزالة عدد 39 حالة تعدى بقرية الوقاد وطيبة، وذلك بحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحى ومساعد حكمدار الإسكندرية ومديرية الزراعة اداره حماية الأراضى، وقوات من شرطة المسطحات المائية، وقوات من قسم العامرية أول، ورئيس وحدة الإزالة بالحى.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتحت إشراف العميد فادى وديع نقولا رئيس حى العامرية أول.

من جهه أخرى عقد العميد فادى وديع نقولا رئيس حي العامرية أول اجتماعا موسعا لمناقشة الطلبات المقدمة عن طريق مركز خدمة المواطنين ومن النواب والخطط الاستثمارية للمرافق، بحضور مدير إدارة المرافق بالحي ومندوبي شركة الصرف الصحي، وشركة الغاز وشركة مياه الشرب والشركة المصرية للإتصالات ومديرية الطرق مشددا على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التنموية بالحى.