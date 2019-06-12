صور.. توافد طلاب الثانوية أمام اللجان بالغربية لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

الغربية ــ محمد طارق

شهد محيط مدارس محافظة الغربية، منذ الدقائق الأولي من صباح اليوم، إقبال الطلاب وأولياء الأمور أمام المدارس استعدادا لأداء امتحان مادة اللغة الانجليزية بشعبتيها العلمي والأدبي، كما شهد محيط اللجان تواجد أمني مكثف.

وصرح محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن يؤدى 34 ألفا و532 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة ، في 104 لجان على مستوى للمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية استعدت بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعا بمراوح، لمواجهة حرارة الطقس، إلى جانب تجهيز الاستراحات بالأسرة والفرش.

وأشار إلى توقيع عدة بروتوكولات مع مديريـة أمــــن الغربيــــة لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الإجابة، وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها إلى الكنترول، بجانب توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات، وبروتوكول مع مديرية التموين لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين، إلى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة.









وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات .