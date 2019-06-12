صور.. تموين شمال سيناء: توفر كافة السلع التموينية والخضروات بأسواق المحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية تموين شمال سيناء فى بيان لها، مساء اليوم، الأربعاء، توفر كافة السلع التموينية والخضروات بأسواق المحافظة؛ حيث قام فتحى راشد وكيل وزارة التموين، بجولة تفقدية شملت على أسواق الخضار والفاكهه اليوم، للاطمئنان على مدى وفرتهم بالأسواق والأسعار .

وخلال الجولة، حرص على الاستماع إلى عدد من المواطنين حول الأسعار، وجاء رد المواطنين بأن الأسواق بها جميع الأصناف وفى متناول الجميع، وجاء فى البيان أن مفتشى الرقابة التموينية منتشرين بأسواق مدينة العريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنه ونخل، لمتابعة مدى وفرة السلع وحل شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.