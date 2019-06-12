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صور.. تحت شعار "صحتنا فى اسلوب حياتنا" أتوبيس "100 مليون صحة" يجوب الوراق

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:29 م
صور.. تحت شعار "صحتنا فى اسلوب حياتنا" أتوبيس "100 مليون صحة" يجوب الوراق أتوبيس حملة 100 مليون صحة فى الوراق
كتب على عبد الرحمن

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نظمت حملة 100 مليون صحة "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية"، جولة توعية فى مدينة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، حيث جاب أتوبيس مكشوف خاص بالحملة مدينة الوراق لحث المواطنين على الحفاظ على الصحة، تحت شعار "صحتنا فى اسلوب حياتنا".

ودعت الحملة خلال جولتها بمدينة الوراق المواطنين إلى الحفاظ على الصحة من خلال بوسترات مكتوب عليها نصائح صحية وغذائية مثل :"الريجيم مش معناه حرمان" ، و:"لو مكلناش أكل صحى ومتوازن اللى خسيناه حنرجعه"، ولاقت الحملة التى وزعت قبعات رأس "كابات"، وزجاجات مياه صحية، على المواطنين إقبالا من الأهالى عليها والاستماع لنصائح القائمين عليها.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، عن استمرار الحملة التى انتهت رسميا 5 مايو الماضى، فى تقديم خدماتها من خلال 305 نقاط ثابتة على مستوى الجمهورية، حتى نهاية ديسمبر 2019 ولغير المصريين حتى نهاية أغسطس 2019، وأكدت الوزارة أنه يمكن التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أوالدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg الذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.

إقبال من المواطنين على حملة 100 مليون صحة
إقبال من المواطنين على حملة 100 مليون صحة

 

حملة 100 مليون صحة لتوعية أهالى الوراق
حملة 100 مليون صحة لتوعية أهالى الوراق

 

حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة

 

مبادرة 100 مليون صحة تجوب الوراق
مبادرة 100 مليون صحة تجوب الوراق

 

إحدى المنشورات التوعوية للحملة
إحدى المنشورات التوعوية للحملة

 

إقبال على مبادرة 100 مليون صحة
إقبال على مبادرة 100 مليون صحة

 

حملة 100 مليون صحة بالوراق
حملة 100 مليون صحة بالوراق

 

حملة 100 مليون صحة فى الوراق
حملة 100 مليون صحة فى الوراق
منشورات للتوعية
منشورات للتوعية

 


100 مليون صحه

حمله فيروس سى

حمله التوعيه بالصحه

مبادره الرئيس السيسى

الوراق اليوم

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