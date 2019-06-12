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صور.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:28 م
صور.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان اللغة الأجنبية الأولى امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين - محمد قاسم - تصوير عمرو مصطفى - خالد كامل

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تباينت ردوا فعل طلاب الثانوية العامة 2019 حول مستوى صعوبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وقال الطلاب إن الامتحان ليس بالسهل أو الصعب ولكنه متوسط، موضحين أن هناك بعض الجزئيات الصعبة فى أسئلة الاختيار من متعدد، والترجمة.
 
وقال الطالب أحمد على، بلجنة مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية، إن الأسئلة واضحة، كما أن وجود سؤال المحادثة كان مفاجئ ولكن سهل للغاية والقطعة أيضا كانت فى متناول الجميع.
 
وأكد الطالب أنهم لم يستفيدوا من محاولات الغش الإلكترونى التى ظهرت على بعض صفحات الغش.
 
فيما دخلت بعض الطالبات فى حالة من البكاء عقب انتهاء اللجنة، بسبب صعوبة الأسئلة خاصة الاختيار من متعدد، التى وصفتها بأنها غير واضحة. 
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 
أب-يحتضن-بنته-فرحاً-بسهولة-المادة
أب يحتضن بنته فرحاً بسهولة المادة

الأب-مع-إبنته-بعد-الإمتحان
الأب مع إبنته بعد الإمتحان

الإنتهاء-من-مدة-اللغة-الإنجليزية
الإنتهاء من مدة اللغة الإنجليزية

الخروج-من-المدرسة
الخروج من المدرسة

السعاده-تظهر-علي-وجه-الطالبة
السعاده تظهر علي وجه الطالبة

السعاده-علي-وجه-أحد-الطالبات
السعاده علي وجه أحد الطالبات

الطالبات-بعد-الإنتهاء-من-مادة-الإنجليزي
الطالبات بعد الإنتهاء من مادة الإنجليزي

الطالبات-مع-أولياء-الأمور
الطالبات مع أولياء الأمور

الطلبة
الطلبة

الطلبة-مع--أولياء-الأمور
الطلبة مع أولياء الأمور

المرجعة-بعد-الإنتهاء-من-الإمتحان
المرجعة بعد الإنتهاء من الإمتحان

أم-تحتضن-ابنتها-بعد-الإنتهاء-من-المادة
أم تحتضن ابنتها بعد الإنتهاء من المادة

انهيار-طالبة
انهيار طالبة

أولياء-الأمور-مع-الطلبة
أولياء الأمور مع الطلبة

أولياء-الأمور-ينتظرون--أبنائهم-وبناتهم
أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم وبناتهم

بكاء-أحد-الطالبات
بكاء أحد الطالبات

بكاء-إحدي-الطالبات
بكاء إحدي الطالبات

خروج-الطالبات
خروج الطالبات

خروج-الطالبات-من-الإمتحان
خروج الطالبات من الإمتحان

خروج-الطالبات-من-المادة
خروج الطالبات من المادة

خروج-الطالبات-من-مادة-اللغة-الإنجليزية
خروج الطالبات من مادة اللغة الإنجليزية

خروج-الطلاب
خروج الطلاب

خروج-الطلاب-من-المدارس
خروج الطلاب من المدارس

دموع-أحد-الطالبات-من-الإمتحان
دموع أحد الطالبات من الإمتحان

دموع-الطالبات-بعد-الامتحان
دموع الطالبات بعد الامتحان

دموع-طالبة-عقب-انتهاء-الامتحان
دموع طالبة عقب انتهاء الامتحان

رضا-أولياء-الأمور-بالإمتحان
رضا أولياء الأمور بالإمتحان

رضا-بسهولة-المادة
رضا بسهولة المادة

سعادة-الطالبات-بسهولة-المادة
سعادة-الطالبات-بسهولة-المادة

صدمة-بسبب-صعوبة-الامتحان
صدمة-بسبب-صعوبة-الامتحان

طالبة-عقب-انهيار-الامتحان
طالبة-عقب-انهيار-الامتحان

فرحة
فرحة

فرحة-أحد-الطالبات-وأمها
فرحة-أحد-الطالبات-وأمها

فرحة-الإمتحان
فرحة-الإمتحان

فرحة-الطالبات
فرحة-الطالبات

فرحة--بسهولة-مادة-الإنجليزي
فرحة--بسهولة-مادة-الإنجليزي
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان الانجليزى ثانوية عامة 2019

تسريب امتحان اللغه الانجليزيه

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