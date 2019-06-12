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صور.. انخفاض أعداد المعتمرين بالمطار و"الموسمية" تستعد لسفر الحجاج

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:49 م
صور.. انخفاض أعداد المعتمرين بالمطار و"الموسمية" تستعد لسفر الحجاج عودة المعتمرين بمطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تنتهى شركة مصر للطيران من جسرها الجوى المخصص لعودة المعتمرين من الأراضى المقدسة خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى الإعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام على الرحلات التى تقوم الشركة بتنظيمها .

قالت مصادر مطلعة بالصالة الموسمية بدأ انخفاض تشغيل إعداد الرحلات الخاصة بعودة المعتمرين تدريجيا، وسينتهى الأسبوع المقبل وتكون الصالة استقبلت خلال شهر رمضان الماضى حوالى 100 ألف معتمرا تم نقلهم على حوالى 500 رحلة نظمتها شركة مصر للطيران، وتبدأ بعد ذلك مراحل الصيانة للصالة الموسمية لتبدأ فى استقبال حجاج بيت الله الحرام .

وأضافت المصادر أن الصالة استقبلت 2500 معتمرا وصلوا على 10 رحلات نظمتها الشركة من الأراضى المقدسة إلى مطار القاهرة الدولى.

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مصر للطيران

المعتمرين

الصالة الموسمية

الحجاج

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