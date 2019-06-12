صور.. القاهرة تنتهى من تجديد 400 محطة أتوبيس نقل عام استعدادا لبطولة أفريقيا

انتهت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على مصطفى، من دهان أكثر من 400 محطة خرسانية، خاصة بمحطات أتوبيس هيئة النقل العام، المنتشرة بشوارع العاصمة، وذلك فى إطار الاستعدادات للبطولة الأفريقية لنقل الجماهير من الميادين المختلفة.

وتابع إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الاستعدادات الخاصة بالبطولة، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والتى تشمل صيانة ورصف الطرق وإنشاء حدائق جديدة بالشوارع وتجديد الحدائق القديمة، ومراجعة الإنارة وتجديد شبكاتها.

وأكد نائب المحافظ، فى تصريحات له، أن هيئة النقل العام انتهت من تجديد الحافلات التى ستنقل جماهير البطولة بعد تخصيص خطوط خاصة تربط أماكن إقامة المباريات بميادين وشوارع العاصمة، والتى وصل عددها إلى 600 حافلة حتى الآن وجارى زيادتها لـ800 أتوبيس.