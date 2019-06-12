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صور.. الرى تنفذ 25 قرار إزالة على الترع بأسوان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:03 ص
صور.. الرى تنفذ 25 قرار إزالة على الترع بأسوان الرى تنفذ 25 قرار ازالة على الترع بأسوان
كتبت أسماء نصار

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فى موجة جديدة من إزالة التعديات على منافع وزارة الرى، نفذت الادارة العامة للموارد المائية و الرى بمحافظة أسوان، بمعاونه رجال وزارة الداخلية 25 قرار إزالة، بالفرع الرئيسى بهندسة الموارد المائية والرى بوادى النقرة،  لعدم حدوث مشاكل تتسبب فى حركة المياه.

وتؤكد وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء على التعديات على المجارى المائية وتنظيفها منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

يشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى و تكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدوري على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى، وإزالة التعديات التى تتسبب فى إعاقة حركة سريان المياه بالمجرى المائى.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

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المجارى المائية

الترع

كفر الشيخ

الرى

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