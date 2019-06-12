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صور.. افتتاح المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ قليوبية بـ 9 ملايين جنيه

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:43 م
صور.. افتتاح المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ قليوبية بـ 9 ملايين جنيه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الاربعاء، المحطة الوسيطة لجمع القمامة بطوخ، علي مساحة 4681 م بتكلفة 9 مليون جنيه، بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، ورئيس مجلس ادارة الشركة الانتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ.
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وأكد المحافظ  خلال الافتتاح، أنه تم دعم المحطة ب 3 سيارات هوك لفت، و4 حاويات بتكلفة 8 مليون جنية، كما وصلت تكلفة الإنشاءات حوالي مليون جنيه، مشيرا أن المحطة ستخدم مدينة طوخ وجميع القري التابعة لها، وتستوعب حوالي 400 طن قمامة يوميا، وستقضي تماما علي جميع التراكمات بشوارع المدينة وجميع القري، وستعمل علي تقليل عدد الرحلات للسيارات التي تقوم بالقاء القمامة بالمقلب العمومي.
 
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واستمع المحافظ الي شرح مفصل عن مراحل التشغيل، بداية من دخول السيارة علي الميزان، ثم التوجه لالقاء القمامة في حاوية كبري، يصل طاقتها الاستيعابية الي 60 طن.
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وشدد المحافظ، علي المسئولين عن المحطة بضرورة الحفاظ عليها ومتابعة اعمال الصيانه اللازمة للمعدات والزام السائقين بتغطية الحمولات للحفاظ علي البيئة وعدم وقوع القمامة بالشوارع لعدم تعرض المواطنين لأي أمراض أو تتسبب في استيائهم، مشيرا أن المحافظة لديها خطة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي لانشاء محطات وسيطة في باقي المدن غير الموجود بها.

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محافظ القليوبية

المحطة الوسيطة بطوخ

القمامة في القليوبية

التخلص الامن من المخلفات

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