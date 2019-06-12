صور.. استاد الإسكندرية جاهز لاستقبال "الكان"..الملعب يتزين لاستضافة 7مباريات

الإسكندرية - جاكلين منير

أصبح استاد الإسكندرية على أتم الاستعداد لاستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية، التى من المقرر أن تستضيفها المحافظة، ومن بينها مباريات المجموعة الثانية التى تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر، من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.





من جانبه أكد عامر حسين، رئيس اللجنة المشرفة على مجموعة الإسكندرية ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الانتهاء من تجهيزات الملعب وأرضية الاستاد، وأعمال الإضاءة، والمدرجات، وغرف خلع الملابس وكل ما يتعلق بشئون كرة القدم.





وأوضح "حسين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التجهيزات تواكب المعايير التى وضعها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، حيث تم تطوير وإعادة تأهيل المقصورة الرئيسية وقاعات استقبال الزوار وقاعة المركز الصحفى، فضلا عن أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالاستاد، من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وأعمال النظافة والتجميل والإضاءة وتركيب أعمدة الإنارة ورفع كفاءة القائم منها وغيرها من أعمال التطوير .





وحول تسلم اللجنة المشرفة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لاستاد الإسكندرية، أكد "حسين"، أن اللجنة سوف تتسلم الاستاد عقب الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة به، حيث أعطى الدكتور شريف إسماعيل الشركة المنفذة مهلة إلى يوم الخميس المقبل، لحين انتهاء أعمال التطوير لتسليم اللجنة المشرفة الاستاد وفقا لمعايير الاتحاد الأفريقى.





وحول تطوير حديقة الإسعاف قال "حسين"، إنه سيتم الاكتفاء بأعمال تطوير محدودة دون بازارات للبائعين كما كان مخططا لها، وذلك لرفض الاتحاد الأفريقى وجود بائعين إلا على بعد 200 متر من الاستاد.



ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال خلال الساعات القليلة القادمة لاستضافة هذا الحدث الهام ليليق بقيمة مصر، مشددا على كافة المسئولين القائمين على أعمال التطوير بضرورة خروجها بالمواصفات القياسية المطلوبة، كما شدد على مسئولى الطرق بالانتهاء خلال 24 ساعة من أعمال الرصف خارج الاستاد وأماكن انتظار السيارات.

وكذا تم رصف مدخل الاستاد وحتى بداية الملاعب، مع مراعاة ميول الطريق لتتناسب مع شبكة شنايش الأمطار التى تم تركيبها ببردورات الرصيف الجديدة طبقا للمواصفات العالمية، فضلا عن قيام مسئولى الإدارة المركزية لتجميل المدينة بتقليم الأشجار ونظافة الحدائق خارج الاستاد وتقليم النخيل داخل الاستاد وفى مواجهة المقصورة، وكذا الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية بمحيط الاستاد .

فيما أكد الدكتور شريف مسعد مدير استاد الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على جاهزية الاستاد، حيث تم تغيير وتطوير بعض الأنظمة داخل الاستاد بالكامل، تماشيا مع متطلبات تنظيم البطولة، مشيرا إلى أن الاستاد شهد تغيير منظومة الحريق بالكامل، ومنظومة الكاميرات، ومنظومة الإذاعة، ومنظومة رى الملعب، وكذلك غرف اللاعبين.





فى حين تم تطوير ورفع كفاءة المسطح الأخضر، وكراسى المدرجات، والشاشة الكبرى فى الاستاد، والسور الخارجى، ومنظومة دخول الجماهير.