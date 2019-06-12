سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. استاد الإسكندرية جاهز لاستقبال "الكان"..الملعب يتزين لاستضافة 7مباريات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 ص
صور.. استاد الإسكندرية جاهز لاستقبال "الكان"..الملعب يتزين لاستضافة 7مباريات جانب من استاد الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصبح استاد الإسكندرية على أتم الاستعداد لاستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية، التى من المقرر أن تستضيفها المحافظة، ومن بينها مباريات المجموعة الثانية التى تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر، من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. 
 
0fd6788e-6f33-4d47-9ab4-7afbfc97f56a
 
من جانبه أكد عامر حسين، رئيس اللجنة المشرفة على مجموعة الإسكندرية ورئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الانتهاء من تجهيزات الملعب وأرضية الاستاد، وأعمال الإضاءة، والمدرجات، وغرف خلع الملابس وكل ما يتعلق بشئون كرة القدم.
 
1cc55a37-3b91-4176-906d-17449d291394
 
وأوضح "حسين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التجهيزات تواكب المعايير التى وضعها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، حيث تم تطوير وإعادة تأهيل المقصورة الرئيسية وقاعات استقبال الزوار وقاعة المركز الصحفى، فضلا عن أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالاستاد، من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وأعمال النظافة والتجميل والإضاءة وتركيب أعمدة الإنارة ورفع كفاءة القائم منها وغيرها من أعمال التطوير .
 
4c77d893-de33-42e3-80bb-f1f3c54bb23b
 
وحول تسلم اللجنة المشرفة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لاستاد الإسكندرية، أكد "حسين"، أن اللجنة سوف تتسلم الاستاد عقب الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة به، حيث أعطى الدكتور شريف إسماعيل الشركة المنفذة مهلة إلى يوم الخميس المقبل، لحين انتهاء أعمال التطوير لتسليم اللجنة المشرفة الاستاد وفقا لمعايير الاتحاد الأفريقى.
 
8ee179cb-e114-4152-91e2-387e6f50c56f
 
وحول تطوير حديقة الإسعاف قال "حسين"، إنه سيتم الاكتفاء بأعمال تطوير محدودة دون بازارات للبائعين كما كان مخططا لها، وذلك لرفض الاتحاد الأفريقى وجود بائعين إلا على بعد 200 متر من الاستاد. 
 
8ee179cb-e114-4152-91e2-387e6f50c56f
 
58e4d8b2-0411-4b25-81a5-8610a46e5bfc
 
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال خلال الساعات القليلة القادمة لاستضافة هذا الحدث الهام ليليق بقيمة مصر، مشددا على كافة المسئولين القائمين على أعمال التطوير بضرورة خروجها بالمواصفات القياسية المطلوبة، كما شدد على مسئولى الطرق بالانتهاء خلال 24 ساعة من أعمال الرصف خارج الاستاد وأماكن انتظار السيارات. 
8cb5d79c-6367-4f05-9372-da9eafe8d2ab
 
وكذا تم رصف مدخل الاستاد وحتى بداية الملاعب، مع مراعاة ميول الطريق لتتناسب مع شبكة شنايش الأمطار التى تم تركيبها ببردورات الرصيف الجديدة طبقا للمواصفات العالمية، فضلا عن قيام مسئولى الإدارة المركزية لتجميل المدينة بتقليم الأشجار ونظافة الحدائق خارج الاستاد وتقليم النخيل داخل الاستاد وفى مواجهة المقصورة، وكذا الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية بمحيط الاستاد .

8ee179cb-e114-4152-91e2-387e6f50c56f
 
فيما أكد الدكتور شريف مسعد مدير استاد الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على جاهزية الاستاد، حيث تم تغيير وتطوير بعض الأنظمة داخل الاستاد بالكامل، تماشيا مع متطلبات تنظيم البطولة، مشيرا إلى أن الاستاد شهد تغيير منظومة الحريق بالكامل، ومنظومة الكاميرات، ومنظومة الإذاعة، ومنظومة رى الملعب، وكذلك غرف اللاعبين.

011d5034-cca8-438d-95a7-20e1f30cd3e2
 
فى حين تم تطوير ورفع كفاءة المسطح الأخضر، وكراسى المدرجات، والشاشة الكبرى فى الاستاد، والسور الخارجى، ومنظومة دخول الجماهير.
 
972e0c7f-81b0-468f-bc3e-347867824227
 

3985c704-1b8b-4f6f-a5ca-56887d0be46c
 

70188b2f-5dbd-4708-9ad7-e24bc60e5a90
 

495302f1-ce59-496b-916b-d8686f47ee17
 
 

b36aefae-d3b3-4b79-addf-6fcaf03aea7f
 

b241d2f7-8e04-4ae5-96af-be6bf589f659
 

bdb18481-516d-422e-82a9-23d11386cf0e
 

c21ce87b-9ef7-48c4-8b01-dce7b7690536
 
 

الامم الافريقيه

كاس الامم الافريقيه

مباريات كاس الامم الافريقيه

امم افريقيا 2019

استاد الإسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إطلاق تيار تجريبى لأعمدة جديدة أمام استاد الإسكندرية استعدادا لـ"أمم أفريقيا"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:11 م

منتخب إسكندرية يفوز على سبورتنج 2/5 وديًا في تجربة "استاد الإسكندرية"

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:56 م

15 عمود إضاءة جديد بمحيط استاد الإسكندرية استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:54 م

صور.. تطبيق نموذج محاكاة لتصريف مياه الأمطار بمحيط استاد الإسكندرية

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:12 م

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

الأحد، 19 مايو 2019 06:00 م

جهاد عامر تزور استاد الإسكندرية للتعرف على تصور توزيع المتطوعين بامم افريقيا

السبت، 04 مايو 2019 12:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة