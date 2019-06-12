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شون وصوامع المنيا تستقبل 321 ألف طن قمح منذ بدء الحصاد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:36 م
شون وصوامع المنيا تستقبل 321 ألف طن قمح منذ بدء الحصاد شون قمح "أرشيفيه"
فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 321 ألف و 399 طن و991 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الاربعاء.
 
من جانبه ،أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم توريد 153 الف و 952 طن 955كيلو بالبنك الزراعي , 47 الف 831طن و 56 كيلو بقطاع المطاحن 107 الف 329 طن 148 كيلو بالقابضة للصوامع , 4 الاف 485 طن 20 كيلو بمصر العليا , 7 الاف 801 طن 812 كيلو بشركه روجينا للمكرونه.
 
وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.
 
 

محافظة المنيا

شون القمح

توريد محصول القمح

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