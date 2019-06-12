سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. السيسى يلتقى رئيس الكونجرس اليهودى وقائد القيادة المركزية الأمريكية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:08 ص
شاهد.. السيسى يلتقى رئيس الكونجرس اليهودى وقائد القيادة المركزية الأمريكية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مقابلتين مهمتين للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر، كما استقبل الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكرى القائم بين البلدين، والذى يعد جوهرياً لمواجهة التحديات الراهنة التى تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

 

كما أكد الرئيس السيسى، أن تسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعاً جديداً على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقاً جديدة للبناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذى يفرز العنف والإرهاب.

 


السيسى

قائد القيادة المركزية الأمريكية

رئيس الكونجرس اليهودى العالمي

قصر الاتحادية

الرئيس السيسى

اخبار

اهم الاخبار

الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل لقاء السيسى بقائد القيادة المركزية الأمريكية.. الرئيس يؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وواشنطن خاصة التعاون العسكرى.. و"ماكينزى": نثمن جهود مصر فى مكافحة الإرهاب

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:14 م

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:40 م

السيسى لرئيس الكونجرس اليهودي العالمى: ضمان حقوق الشعب الفلسطينى يفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستقرار.. التفاعل الإيجابي مع جميع الدول أحد ثوابت السياسة المصرية.. وهدفنا التوصل لتسوية سياسية لأزمات المنطقة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:48 م

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة