شاهد.. السيسى يلتقى رئيس الكونجرس اليهودى وقائد القيادة المركزية الأمريكية

شهد قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، مقابلتين مهمتين للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر، كما استقبل الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكرى القائم بين البلدين، والذى يعد جوهرياً لمواجهة التحديات الراهنة التى تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

كما أكد الرئيس السيسى، أن تسوية النزاع الفلسطينى الإسرائيلى على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وفق ثوابت المرجعيات الدولية، من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعاً جديداً على دول المنطقة وشعوبها، ويفتح آفاقاً جديدة للبناء والتنمية والاستقرار، ويقوض الفكر المتطرف الذى يفرز العنف والإرهاب.