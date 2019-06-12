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سلطنة عمان وليتوانيا تؤكدان أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادى المُشترك

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:02 م
سلطنة عمان وليتوانيا تؤكدان أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادى المُشترك أمين عام وزارة الخارجية العمانية بدر البوسعيدى
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أكد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، أمين عام وزارة الخارجية العمانية وفرجينيجس سينكيفيكيوس، وزير الاقتصاد والابتكار الليتوانى، أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادى بين البلدين؛ سعيًا إلى تعزيز فرص الشراكة المتنامية وتشجيع نمو التبادل التجارى والاستثمار فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعلمية.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، عقد اللقاء بحضور السفير العمانى عبدالعزيز بن موسى الخروصى، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأعرب وزير الاقتصاد الليتوانى عن تطلعه إلى زيارة سلطنة عمان خلال العام الجارى.


عمان

وزارة الخارجية العمانية

بدر البوسعيدى

ليتوانيا

أخبار العرب

عرب وعالم

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