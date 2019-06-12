سلطنة عمان وليتوانيا تؤكدان أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادى المُشترك

أ ش أ

أكد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، أمين عام وزارة الخارجية العمانية وفرجينيجس سينكيفيكيوس، وزير الاقتصاد والابتكار الليتوانى، أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادى بين البلدين؛ سعيًا إلى تعزيز فرص الشراكة المتنامية وتشجيع نمو التبادل التجارى والاستثمار فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والعلمية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، عقد اللقاء بحضور السفير العمانى عبدالعزيز بن موسى الخروصى، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأعرب وزير الاقتصاد الليتوانى عن تطلعه إلى زيارة سلطنة عمان خلال العام الجارى.