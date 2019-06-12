سقوط 3 أشخاص لإجبارهم مواطنا على توقيع إيصالات أمانة لخلافات عائلية بالمرج

كتب ــ عبد الرحمن سيد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص لاختطافهم آخر لإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لوجود خلافات بينهم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بتضرره من كل من، "زوج كريمته وشقيقه ووالدهما" مقيمون بدائرة القسم، لقيامهم بالحضور لمسكنه واصطحاب نجله كرهاً عنه والتوجه إلى الشقة سكنهم، واحتجازه بداخلها بسبب خلافات عائلية فيما بينهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وضبطهم وبصحبتهم المجنى عليه ، وبحوزتهم (سلاح أبيض "مطواة"- دفتر إيصالات أمانة "خالى من البيانات").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر زوج كريمة المُبلغ بأنه نظراً لوجود خلافات عائلية بينه وبين أهلية زوجته خطط لاستدراج المجنى عليه، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لإجبارهم على التنازل عن مستحقات زوجته عقب تطليقها، فاستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه وتوجهوا لمسكن المجنى عليه، واصطحابه واحتجازه بمسكنهم تمهيداً لإكراهه على التوقيع على إيصالات الأمانة.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.