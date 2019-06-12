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سفر وعودة 1112 مصريا وليبيا و 184 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:11 م
سفر وعودة 1112 مصريا وليبيا و 184 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم - ارشيفية
مطروح - حسن مشالى

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انهت سلطات منفذ السلوم البرى،سفر ووصول 1112 مصريا وليبيا و184شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 936 إلى الجانب الليبي، بينهم  281مصريا و655 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 176 بينهم 150 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 26 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر106 شاحنات محملة بالبضائع وعودة 78  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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