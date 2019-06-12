سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-6-2019 واستقرار "الأخضر" أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

سجل سعر الدولار الأمريكى استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك الآن، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الأربعاء، كما يلى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.68جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.72جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة



16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع