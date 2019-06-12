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سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-6-2019 واستقرار "الأخضر" أمام الجنيه

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:40 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-6-2019 واستقرار "الأخضر" أمام الجنيه الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام

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سجل سعر الدولار الأمريكى استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك الآن، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

 

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الأربعاء، كما يلى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.68جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.72جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع


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