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ساعة مكة المكرمة تتوقف عن العمل.. تعرف على السبب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:18 م
ساعة مكة المكرمة تتوقف عن العمل.. تعرف على السبب توقف ساعة مكة المكرمة
وكالات الأنباء

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى أمس الثلاثاء، فيديو يُظهر عطل مفاجئ فى ساعة مكة المكرمة حيث توقفت عقارب الساعة عند السادسة والنصف تقريبًا وأظلمت أضواء الساعة الموجودة أعلى البرج الذى يحمل اسمها.

وكشفت مصادر مطلعة عن السبب وراء التوقف المفاجئ للساعة، مشيرين أن ذلك حدث نتيجة لوجود خلل فنى ترتب عليه عطل بها وانقطاع الكهرباء عنها، وعلى الفور توجهت فرق الصيانه الخاصة بمتحف برج الساعة لإصلاح الخلل الموجود ولعودة عمل الساعة مرة أخرى.

كما أضاف المسؤولون أن متحف برج الساعة لم يتأثر بهذا الخلل واستمر فى استقبال الزوار فى أوقاته الرسمية بين الساعة الثانية ظهرًا وحتى 11 مساءًا.


مكه المكرمه

ساعه مكه المكرمه

توقف ساعة مكه

ساعه مكه

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