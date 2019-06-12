ساعة مكة المكرمة تتوقف عن العمل.. تعرف على السبب

وكالات الأنباء

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى أمس الثلاثاء، فيديو يُظهر عطل مفاجئ فى ساعة مكة المكرمة حيث توقفت عقارب الساعة عند السادسة والنصف تقريبًا وأظلمت أضواء الساعة الموجودة أعلى البرج الذى يحمل اسمها.

وكشفت مصادر مطلعة عن السبب وراء التوقف المفاجئ للساعة، مشيرين أن ذلك حدث نتيجة لوجود خلل فنى ترتب عليه عطل بها وانقطاع الكهرباء عنها، وعلى الفور توجهت فرق الصيانه الخاصة بمتحف برج الساعة لإصلاح الخلل الموجود ولعودة عمل الساعة مرة أخرى.

كما أضاف المسؤولون أن متحف برج الساعة لم يتأثر بهذا الخلل واستمر فى استقبال الزوار فى أوقاته الرسمية بين الساعة الثانية ظهرًا وحتى 11 مساءًا.