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زيادة 6 % فى أعداد السائحين الوافدين للمغرب خلال الربع الأول من 2019

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:00 ص
زيادة 6 % فى أعداد السائحين الوافدين للمغرب خلال الربع الأول من 2019 مدينة مراكش المغربية
كتبت آمال رسلان

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شهدت المغرب زيادة فى عدد السياح الذين زاروها خلال الربع الأول من العام 2019، حيث بلغ عدد السياح حوالى 6.3 مليون سائح، أى بتسجيل ارتفاع بنسبة 6% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، حيث ارتفعت نسبة السياحة الأجنبية.35%، والسياحة الداخلية ارتفعت بنسبة 8.7 %.

وذكر مرصد السياحة المغربى، فى نشرته الأخيرة حول إحصائيات السياحة بالمغرب، أن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة شهدت ارتفاعا بشأن أعداد الوافدين على المغرب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، منها الولايات المتحدة الأمريكية 14%، وإيطاليا 13%، تليها فرنسا 9%، وإسبانيا 9%، وألمانيا 8%، وهولندا 7%، وبلجيكا 5%، والمملكة المتحدة 4%.

وحسب المرصد، فإن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحون بمختلف مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة، سجلت زيادة بنسبة 6% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.

وأكد المرصد أن القطبين السياحيين "مراكش وأكادير" سجلا 58% من إجمالى ليالى المبيت خلال الشهور الأربع الأولى من سنة 2019، مشيرا إلى أن هاتين الوجهتين سجلتا نتائج إيجابية بنسبة 7% بالنسبة لكل وجهة، أما بالنسبة لشهر أبريل، فإن عدد السياح الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية، ارتفع بنسبة 5.11% مقارنة مع شهر أبريل من سنة 2018، وسجلت الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح صوب المغرب نتائج إيجابية، خاصة إسبانيا 29% وألمانيا 22% وإيطاليا 24%.


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