زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى فضلت الوظيفة على طفليها وأهملتهما 14 شهرا

كتبت ــ أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب بإثبات خروجها عن طاعته، وادعى هجرها لمنزل الزوجية وسفرها خارج مصر والامتناع عن السؤال ورعاية طفليها لمدة زادت عن 14 شهرا.

وأضاف الزوج "محمد.م.أ"، أنه أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" تحملت إهمال زوجتى لسنوات، فكنت أنا من يقوم بدور الأب والأم، وعندما أشكوها تهددني بالطلاق، عانيت من العنف علي يدها، وصمت حفاظاً علي مستقبل أبنائي".

وتابع الزوج:"زوجتي تفعل كل ما تريده ولا تستمع لكلامي أبدا، وعندما أشكوها لأهلها تعاقبني بحرماني من حقوقي الزوجية وتهجرني لشهور وتترك لى الأطفال كنوع من العقاب".

وتابع الزوج: صبرت على معاملتى بندية وطلبها المساوة فى كل شىء، إلى أن تركتني وسافرت دون أن تعلمني وطالبتني بالإشراف على رعاية الطفلين".

وأكمل : عندما جاءت لى فرصة العمل بالخارج رفضت بحجة أنها لا تستطيع تحمل عبء الأسرة بمفردها وجعلتنى أعتذر رغم ما حملته من مزايا وتأثيرها على مسيرتى المهنية ولكن عندما وضعت هى فى نفس مكانى قامت بأخذ قرار السفر دون الرجوع لى.

وأضاف الزوج: لم أطلب الكثير منها فقط حقوقى وطفلين لا ذنب لهما فى الحياة غير أن أمهما غير مسئولة وأنانية، تسببت فى تدمير نفسيتهما بعد أن اختفت فجأة وأصبحت لا تسأل علينا، وتطور الأمر لطلبها الطلاق ومحاولة خطفهما ليعيشا معها رغم رفضهما ترك مصر واعتراض والدة زوجتى ووالداها على ما فعلته ابنتهم.