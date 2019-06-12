زوجة لمحكمة الأسرة: طالبته بالنفقة فحرمنى من حقوقى الشرعية وهددنى بالقتل

كتبت ــ أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها التطليق للضرر، وأدعت تهديد زوجها بقتلها، وطردها خارج منزل الحضانة، وحرمانها من حقوقها الشرعية، عندما طالبته بالنفقة، وتعلل بعدم القدرة المادية على الدفع رغم يسر حالته وفق المستندات ومفردات راتبه ودخله.

وتابعت الزوجة"كريمة.ن.أ"، أنه أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "خلافات زوجية طاحنة جمعتنى وزوجي بسبب إدمانه للمواد المخدرة ومرافقته مجموعة من الشباب المنحلين أخلاقيا، وارتكابه أعمالا منافية للأداب، وعندما أعترض يعنفني وينهال عليا ضربا".

وتضيف الزوجة: "ثار جنونه عندما علم بتركى للمنزل أثناء غيابه، وعندها جاء وهددنى إذا أقمت دعوى طلاق بتشويهي، وذهب وتزوج بأخري لأعيش فى مأساة طوال 13 شهرا ليجبرني للعودة له".

وتؤكد الزوجة:"اضطررت للذهاب خاضعة لمنزل زوجي لأعيش فى عذاب وإهانة، وعندها قررت ترك المنزل مرة أخري ولكنه منعني وحبسني وانهال على بالضرب، مضيفة: "هددنى بالقتل للتنازل عن حقوقي، والتراجع عن إقامه دعوى الطلاق، وحاول سكب مياه نارية لتشويه وجهى وجسدي ".