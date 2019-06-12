رئيس جنوب السودان يعين وزيرا جديدا للنفط

رويترز

قال المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان لرويترز اليوم الأربعاء إن رئيس البلاد عين وزيرا جديدا للنفط خلفا لحزقيال لول جاتكوث، لكن سبب تغييره غير معروف.