رئيس جامعة القناة: نقل المكتبة الخاصة بكلية التربية إلى مقرها الجديد

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أصدر الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، قرارا بنقل المكتبة الخاصة بكلية التربية من الجامعة القديمة إلي مقرها الجديد داخل الجامعة الجديدة، وذلك تيسيراً علي الطلاب، وطالب بضرورة تزويد المكتبة بأحدث الإصدارات العلمية والرقمية.

وقال الدكتورمدحت صالح عميد كلية التربية، أن المكتبة تحتوى علي أكثر من 120 ألف كتاب يستفيد منها جميع الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرا إلى أن الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة قد أصدر تعليماته بضرورة الإنتهاء من نقل المكتبة فى أسرع وقت، حتى تكون جاهزة مع العام الدراسي الجديد.

وكان رئيس الجامعة، قد تفقد لجان الامتحانات لطلاب الفرقة الأولى،والبالغ عددهم 1456 طالب وطالبة، وذلك في الفترة الصباحية، كما يؤدي طلاب الفرقة الرابعة،وعددهم 1000 طالب وطالبة أمتحانات نهاية العام بالفترة المسائية، علي أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثانى خلال الأسبوع القادم.