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رئيس جامعة أسيوط يعيد تشكيل مجلس مركز الدراسات البيئية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:46 ص
رئيس جامعة أسيوط يعيد تشكيل مجلس مركز الدراسات البيئية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قراراً  رقم 1324 لسنة 2019، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث البيئية التابع للجامعة برئاسة الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
كما نص القرار علي تولى الدكتور ثابت عبدالمنعم إبراهيم، مديراً لمركز الدراسات والبحوث البيئية، على أن يضم فى عضويته كل من الدكتورة مني مصطفي محمد المهدى، الاستاذة بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة، وأميمة الجبالي محمد حلمي، الاستاذة بقسم الصحة العامة بكلية الطب، والدكتور محمد أبو القاسم محمد، الاستاذ المتفرغ بقسم التعدين والفلزات بكلية الهندسة، والدكتور حسام الدين محمد عمر، الاستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، وعادل عبده حسين أحمد، الاستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسية.
 
كما يضم المجلس، الدكتور فاروق عبدالقوى عبدالجليل، الاستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية والبيئية، والدكتور عصام عادل أحمد، مدرس بقسم الجغرافيا بكلية الأداب، والدكتور محمد محمود أحمد، المستشار البيئي للمستشفيات الجامعية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
 
 
 

محافظه اسيوط

جامعة اسيوط

كليه الطب

كليه الصيدلة

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