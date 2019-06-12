رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية جديدة بالمحافظات

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات جديدة تقضي بتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة في عدد من المحافظات؛ وذلك لإقامة مشروعات تنموية متنوعة بها.

ونصت القرارات على تخصيص قطعتيْ أرض بعين الطويل التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة الزراعة؛ لإقامة مسار صرف زراعي، وكذا بركة صرف زراعي عليهما، على أن يتم تنفيذ المشروعين خلال ثلاث سنوات.

وبموجب قرار لرئيس الوزراء، يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 91م2 ناحية قرية الجندية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو جرج، مركز بني مزار، بمحافظة المنيا، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا؛ لإقامة وحدة تضامن اجتماعي عليها.

كما تضمنت القرارات، تعديل مساحة قطعة الأرض السابق تخصيصها لصالح الأزهر الشريف؛ لإقامة معهد أزهري عليها بمحافظة البحيرة، لتصبح 1460,25 م2 بدلا من 10 قراريط، وكذا تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 109 م2 بكفر الدوار البلد، بالمحافظة، لصالح الهيئة القومية للبريد؛ لإقامة مكتب بريد كفر الدوار عليها.

وشملت القرارات أيضاً تخصيص قطعة أرض بقرية منشأة النصر التابعة للوحدة المحلية لقرية أتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، لصالح الهيئة القومية للبريد؛ لإقامة مكتب بريد عليها، وكذا تخصيص قطعة أرض بمساحة 150م2 بناحية قرية أشروبه التابعة لمركز بني مزار، بالمحافظة؛ لإقامة مكتب بريد عليها.

كما تضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 4000 م2 بناحية عرب جهينة زمام عرب العليقات التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لصالح هيئة الأبنية التعليمية؛ لإقامة مدرسة للمكفوفين عليها، على أن يتم التنفيذ خلال عامين.

كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 877,50 م2 بحوض داير الناحية 44 وحوض الرمال 52 التابعة لمركز قوص، بمحافظة قنا، لصالح مديرية الأوقاف؛ لإقامة مسجد ومغسلة للموتى عليها، وكذا تخصيص قطعة أرض بمساحة 100م2 بحوض الرمال نمرة 5 حديث، قطعة 1 بقرية الكلاحين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط بالمحافظة، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإقامة بوستر لرفع المياه عليها.

كما تم تخصيص الجناح الأيسر من الطابق الأرضي بعمارة مبنى المرور القديم المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بشارع 23 يوليو، لصالح وزارة الخارجية؛ لإقامة مكتب تصديقات به.

وشملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 1453م2 بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، لصالح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ لإقامة مقر للهيئة عليها.

كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 350م2 بمنطقة الواحة رقم 2 بلوك 16 بمنطقة الطوب الرملي، التابعة لحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، كحق انتفاع لصالح مديرية أمن القاهرة؛ لإقامة قسم شرطة عليها.

وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 255م2 بالقطعة رقم 78 حوض حلمي، ناحية قرية الجعافرة، التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحيّ؛ لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وشملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 3051,37 م2 بالقطعة رقم 42 بحوض داير الناحية رقم 12، قرية محلة منوف التابعة لمركز ومدينة طنطا؛ لإقامة مدرسة تجريبية عليها، وكذا تخصيص المبنى الملحق بالوحدة المحلية لقرية أبو صير بمساحة 130م2 بالقطعة رقم 17، بحوض فياض والنشوه وبسرنطة نمرة 31 قسم اول مركز ومدينة سمنود بالمحافظة، لصالح وزارة العدل؛ لاستغلاله كمقر لمكتب الشهر العقاري والتوثيق.

وفي المحافظة نفسها، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 705 م2 بالقطعة رقم 90 حوض الساحل نمرة 2 ناحية العزيزية التابعة للوحدة المحلية بميت بدر بمركز سمنود، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي؛ لإقامة مجتمع تنموي شامل عليها، كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665,43 م2 بناحية ميت هاشم قرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود، لصالح هيئة الأبنية التعليمية؛ لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها، وكذا تخصيص قطعتيْ أرض بمساحتيْ 1600 م2 و 387 م2 ضمن القطعة رقم 95 بحوض اليهودية نمرة 12 زمام مدينة قطور بمحافظة الغربية، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليها.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة 572 م2 بحوض ساحل ماركو نمرة 3 قرية جزيرة الوكلية التابعة لقرية أبسوج بمركز الفشن محافظة بني سويف لصالح مديرية الصحة والسكان ببني سويف؛ لإقامة وحدة صحية عليها.

وتضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 8500م2 بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لصالح مركز البحوث الزراعية؛ لإقامة محطة بحثية لتربية وإنتاج بذور بنجر السكر عليها.

وشملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 550م2 بجوار مستشفى الكردي المركزي بمحافظة الدقهلية، لصالح مديرية الصحة والسكان بالدقهلية؛ لتوسعة مستشفى الكردي المركزي، بإنشاء جناح للأقسام الداخلية وحجرة عمليات وغسيل كلوي عليها.