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رئيس الوزراء يتابع خطة طرح الأراضى والوحدات السكنية للحجز

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:59 ص
رئيس الوزراء يتابع خطة طرح الأراضى والوحدات السكنية للحجز الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا  لمتابعة خطة طرح الأراضى والوحدات السكنية للحجز، تلبية لطلبات المواطنين الراغبين فى الحجز، والشركات الراغبة فى المشاركة فى التنمية والاستثمار. 
 
وتم التأكيد خلال الإجتماع على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستطرح قريبا عددا من الأراضى والوحدات السكنية المتنوعة، لتلبية طلبات مختلف شرائح دخول المواطنين، وكذا الأفراد والشركات الراغبين فى الاستثمار. 
 
وأن هناك ما يزيد على 700 قطعة أرض إسكان متميز، وأكثر تميزا جاهزة للطرح حاليا للمواطنين، وكذا 251 قطعة أرض خدمات، تشمل محطات وقود، وخدمات بالمناطق الصناعية، وخدمات متنوعة أخرى، كما يتم التجهيز لطرح 15 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، بعدد من المدن الجديدة. 
 
وتجهز الهيئة أيضا لطرح نحو 2300 وحدة سكنية متنوعة، منها وحدات الداون تاون، وسكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ووحدات الإسكان بالحى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا فيلات بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى وحدات مشروع سكن مصر بمدينة الشروق، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة. 
 
وتم عرض خطة طرح الأراضى والوحدات السكنية حتى نهاية العام،  على رئيس مجلس الوزراء، والتى تشمل طرح أراض صغيرة للمواطنين للبناء، سواء كانت أراضى إسكان اجتماعى، أو متميز، أو أكثر تميزا، وكذا وحدات بمشروعات سكن مصر وجنة، ووحدات بمدن: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة. 
 
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة الإعلان عن حجز الأراضى والوحدات السكنية، تلبية لطلبات المواطنين والمستثمرين، واستخدام العائد فى أعمال التنمية بالمدن الجديدة المختلفة، وتجهيز طروحات أخرى، مع ضرورة الالتزام بصرف مستحقات شركات المقاولات التى تتولى التنفيذ.
 
 
 
 
 

 


سكن مصر

العاصمة الادارية الجديدة

العلمين الجديدة

مصطفى مدبولى

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