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رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع مسؤول بهواوى التعاون المشترك

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:16 م
رئيس الوزراء الكويتى يبحث مع مسؤول بهواوى التعاون المشترك رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اليوم الأربعاء، مع رئيس شركة (هواوى) فى أفريقيا والشرق الأوسط عضو مجلس الإدارة يى كسيانج، والوفد المرافق له ، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
واستعرض الصباح وكسيانج – خلال اللقاء الذى عقد بقصر بيان، بحضور مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح – عددا من أوجه التعاون بين الكويت وشركة "هواوى"، والاستثمارات الجديدة للشركة فى المنطقة.
وكان رئيس شركة (هواوى) فى أفريقيا والشرق الأوسط عضو مجلس الادارة يى كسيانج، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت فى زيارة رسمية فى وقت سابق اليوم.


الكويت

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جابر المبارك الحمد الصباح

هواوى

أخبار العرب

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