وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها بأن حضور رئيس الوزراء عمران خان القمة يأتي بناء على تلبية الدعوة التي وجهها إليه رئيس قيرغيزستان الذي سيرأس اجتماع مجلس رؤساء الدول.

وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية بأن عمران خان سيلقي كلمته في القمة، وأضاف بأن رئيس الوزراء سيعقد أيضاً اللقاءات مع الزعماء المشاركين على هامش الاجتماع، وفقا للبيان.