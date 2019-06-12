يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى عاصمة قيرغيزستان "بيشيك" غدا الخميس، وذلك لحضور الاجتماع الـ 19" لمجلس رؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنغهاي للتعاون".
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها بأن حضور رئيس الوزراء عمران خان القمة يأتي بناء على تلبية الدعوة التي وجهها إليه رئيس قيرغيزستان الذي سيرأس اجتماع مجلس رؤساء الدول.
وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية بأن عمران خان سيلقي كلمته في القمة، وأضاف بأن رئيس الوزراء سيعقد أيضاً اللقاءات مع الزعماء المشاركين على هامش الاجتماع، وفقا للبيان.
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