رئيس البرلمان العربى: استهداف ميليشيا الحوثي لمطار "أبها" جريمة حرب

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أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى، أن العمل الإرهابى الجبان الذى استهدف اليوم الأربعاء مطار "أبها" الدولى بالمملكة العربية السعودية من قِبل ميليشيا الحوثى ، والذى أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء من جنسيات متعددة بينهم نساء وأطفال، يُعد جريمة حرب .

وقال"السلمى" فى بيان" إنه يُدين ويستنكر بشدة هذا العمل الإرهابى الجبان، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى بموقفٍ حازمٍ وفورى بتصنيف ميليشيا الحوثى كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولى وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية فى المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية".

وأكد "السلمي" وقوف البرلمان العربي ودعمه التام للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.