دراسة: مرض السكر يؤثر على نمو المخ عند الأطفال المصابين بالسكر

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة اشتركت في إجرائها الدكتورة نيللي ماوراس في نظام صحة الأطفال في جاكسونفيل بولاية فلوريدا أن الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول لديهم نمو أبطأ في مناطق المخ المرتبطة بالإدراك.

ووجدت الدراسة، التي تم تقديمها اليوم في الدورات العلمية الـ 79 للجمعية الأمريكية للسكري (ADA)، اختلافات كبيرة في نمو الدماغ ونمو المادة البيضاء على أساس سلسلة من ثلاث دراسات لتصوير الرنين المغناطيسي الهيكلي (MRI).

وتابعت "نيللي ماوراس"، مديرة البحث الرئيسية المشاركة في الدراسة، ورئيس قسم أمراض الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي في نظام صحة الأطفال في جاكسونفيل بولاية فلوريدا وأستاذ طب الأطفال في كلية مايو الطبية: "حتى مع الأنسولين والتقنيات الجديدة التي يمكن أن تحسن الرعاية بشكل كبير، لا يزال الأطفال المصابون بداء السكري من النوع الأول يتعرضون لتقلبات كبيرة في السيطرة على السكر، مما يخلق مخاطر محتملة على نمو الدماغ".

وأضافت "ماوراس": إن فهم الآثار المبكرة للسيطرة على نسبة السكر في الدم على نمو المخ هو خطوة ضرورية نحو وضع استراتيجيات للحد من هذه المخاطر والآثار الصحية العامة للخلل الإدراكي المتعلق بمرض السكري في وقت لاحق في الحياة".

ويأمل الباحثون أن يتم بحث ما إذا كان الحفاظ على مستويات السكر في الدم في المعدل الطبيعي من خلال تقنيات علاج مرض السكري المتقدمة يمكن أن يؤثر على هذه النتائج لتقليل خطر الخلل الوظيفي المعرفي.