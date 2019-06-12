سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة: النوم فى الضوء أو أمام التليفزيون يؤدى إلى زيادة الوزن

الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:30 م
دراسة: النوم فى الضوء أو أمام التليفزيون يؤدى إلى زيادة الوزن النوم أمام التليفزيون
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر العلماء من النوم في الضوء أو التلفاز لأنه قد يؤدي إلى السمنة لأنه يربك ساعة الجسم.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت دراسة حديثة أن الذين يتعرضون للضوء الصناعي من أي نوع في المساء هم أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 17%.

وتمت متابعة النساء لمدة خمس سنوات، وأولئك الذين أبلغوا عن ترك الأنوار قد اكتسبوا ما يصل إلى (5 كجم).

ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو توقف النوم - وهو ما يؤثر على توازن الهرمونات ويجعل الناس يبحثون عن الطعام ذو السعرات الحرارية، لافتين إلى أن النتائج كانت "منطقية تمامًا" وتضيف إلى أدلة متزايدة ضد الإضاءة الاصطناعية في الفترة التى سبقت النوم.

وشملت الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية، بولاية نورث كارولينا، حوالي 44 ألف امرأة مسجلين في مجموعة Sister Study.

ولم يكن لدى النساء أي تاريخ للسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية ولم يكن العاملات اللائي يعملن في أوقات النوم أو نائمات أثناء النهار أو حاملات في بداية الدراسة.

أبلغت النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 35 و74 سنة عن كمية الضوء الاصطناعي التي تعرضن لها في الليل.

ووجدت النتائج التي نشرت في مجلة "انترناشيونال ميديسين" أن الضوء - خاصة النوم مع الضوء أو التليفزيون في الغرفة - زاد من خطر زيادة الوزن والسمنة.

بالمقارنة مع أولئك الذين لم يتعرضوا للضوء الصناعي فإن النساء اللائي كن ينامن مع الضوء أو التلفزيون على الأرجح كن أكثر عرضة بنسبة 22%.

وبالإضافة إلى ذلك يعني النوم القصير ببساطة المزيد من الوقت مستيقظًا وبالتالي المزيد من الوقت لتناول الطعام.

 

 


النوم أمام التليفزيون

اضرار النوم أمام التليفزيون

الضوء

اضرار الضوء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة