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دراسة: الآباء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة لإنجاب أطفال ذوى إعاقة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:00 م
دراسة: الآباء الأكبر من 35 عامًا أكثر عرضة لإنجاب أطفال ذوى إعاقة الزواج
كتب بيتر إبراهيم

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انخفض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال في جميع أنحاء العالم إلى النصف على مدى السنوات الـ 50 الماضية ومستمرة النسبة في الانخفاض.

وصرحت منظمة الصحة العالمية، بأن الرجل يحتاج لـ20 مليون من الحيوانات المنوية على الأقل فى كل نطفة في الملليلتر من السائل المنوي، حتى يكون له فرصة لإنجاب طفل دون تدخل طبي.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت الدراسات أن خصوبة الرجال تبدأ في الانخفاض بعد سن الـ 35، كما أكدت إحدى الدراسات الفرنسية، التي نشرت في دورية الخصوبة والعقم في عام 2005، أن النساء اللاتى تقل أعمارهن عن 30 عامًا، كانوا أقل عرضة لإنجاب طفل بمعدل 25% إذا كان الشريك الذكر يبلغ 40 سنة أو أكثر، والمرأة التى تتراوح أعمارها بين 35-37 عامًا أقل عرضة للحمل بمعدل 50% إذا كان الشريك الذكر أكبر من 40 عامًا.

وقد أظهرت الدراسات أن الجينات الموجودة في الحيوانات المنوية من كبار السن من الرجال تكون غير طبيعية، وأقل قدرة على التحرك في خط مستقيم.

وأضاف باحثون أمراض الذكورة بجامعة شيفيلد، أن أطفال الآباء كبار السن لديهم خطر أعلى لمجموعة واسعة من الأمراض المرتبطة بالوراثة مثل الفصام واضطرابات طيف التوحد ومتلازمة داون.

 

 


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