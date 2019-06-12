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خلال ساعات.. الحكم على 15 متهمًا بالعنف واستعراض القوة فى البدرشين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:00 ص
خلال ساعات.. الحكم على 15 متهمًا بالعنف واستعراض القوة فى البدرشين محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على 15 متهماً باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين.
 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.
 

وأسندت النيابة للمتهمن "غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما أطلق المتهمون وابلاً من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.
 

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.


استعمال القوة

جنايات القاهرة

التعدى على قوات الامن

استعراض القوة

البدرشين

اخبار

اخبار الحوادث

المحاكمات

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