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خبير معلوماتى: إطلاق الشائعات يتم بأسلوب ممنهج

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:53 م
خبير معلوماتى: إطلاق الشائعات يتم بأسلوب ممنهج فعاليات الجلسة
كتب محمود عبد الراضي

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قال الدكتور محمد الجندى خبير معلوماتى، إن إطلاق الشائعات ليس أمراً اعتباطيا وإنما تتم بأسلوب ممنهج وتشرف عليه أجهزة، خاصة ان التكنولوجيا سلاح ذو حدين ويوجد من يسىء استخدامها.
 
 
وأضاف الجندى فى كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وأثرها على أمن المجتمع المقامة بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن البعض يتلاعبون بعقول المواطنين من خلال الصور أو المنتجات الإعلامية التى يتم عرضها.
 
 
وأردف الجندى، لابد من الاهتمام بالبحث العلمى للتصدى للشائعات وخطورتها، خاصة أن كثيرين غير مؤهلين لاستقبال المعلومات وتحليلها.

شائعات

خطورة الشائعات

مواجهة الشائعات

الشائعات

الداخلية تواجه الشائعات

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