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خبيرة علوم نفسية: العدوانية والإسقاط وجذب الانتباه وراء انتشار الشائعات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:37 م
خبيرة علوم نفسية: العدوانية والإسقاط وجذب الانتباه وراء انتشار الشائعات فعاليات الجلسة
كتب محمود عبد الراضي

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قالت سميحة نصر خبيرة العلوم النفسية إن الشائعات متنوعة، وهي تسعى لإثارة البلبلة والتفتيت.
 
وأضافت خبيرة العلوم النفسية في كلمة لها بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات عبر التواصل الاجتماعي وأثرها على أمن المجتمع، المقامة بمركز بحوث الشرطة،  أن دوافع انتشار الشائعات عديدة أبرزها العدوانية والإسقاط والتنبؤ وجذب الانتباه والميل إلى تصديق الشائعات، والانحياز العاطفي لها وحب الاستطلاع الذى يجعل الكثير من الناس يميلون إلى نقص الأفكار.
 
وتابعت أن الشائعات تطلق من واقع المجتمع وهناك عوامل لانتشار الشائعات منها القلق وسرعة تلقي الشائعات ووجود أجواء التوتر النفسي والفراغ لدى البعض وشيوع أنماط من التفكير الخرافي والضغوط النفسية والقابلية للتصديق وانعدام ملكة النقد الذاتى.
 
 

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فيس بوك

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