حزب العمال يقدم اقتراحا بحجب أى محاولة لإخراج بريطانيا من أوروبا دون اتفاق

كتبت رباب فتحى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، إن حزب العمال قدم اقتراحًا مشتركًا بين الأحزاب لمحاولة منع أى رئيس وزراء فى المستقبل من المضى قدماً فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بلا صفقة ضد رغبات النواب.

ويحاول الحزب فرض تصويت لمنح النواب السيطرة على الجدول الزمنى للخروج فى 25 يونيو، وبالتالى سلطة إصدار تشريعات لتجنب أى صفقة.

وقال كير ستارمر من حزب العمال، إن الخطة "صمام أمان" ، لكن ستيفن باركلي وزير "بريكست"، انتقد الخطة.

وقال بعض قادة حزب المحافظين المرشحين لخلافة تيريزا ماى، إنهم يأملون فى مغادرة الاتحاد الأوروبى بأى شكل حتى بدون اتفاق.