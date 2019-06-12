حبس عاطل 4 أيام لمحاولته تهريب مواد مخدرة لمسجون ببنها

القليوبية نيفين طه

قرر حمدى السيد مدير نيابة قسم ثان بنها، بإشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه بمواد مخدرة حاول إدخالها لمسجون بسجن بنها.

كما أمرت النيابة العامة إرسال المواد المخدرة إلى الطب الشرعى المعمل الكيمائى لبيان ثمة وجود مواد مخدرة من عدمه، وبيان نوع كلا منهما وجدول المدربين به بقانون جداول المخدرات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور، قسم ثانى بنها يفيد تلقيه بلاغا من النقيب أيمن سالم ضابط تنفيذ الأحكام بالقسم، بضبط المدعو"محمد.ر"21 سنة، عاطل أثناء قيامة بزيارة المسجون "عماد.ح"المسجون على ذمة القضية رقم 846 مخدرات جنح القسم.

وتم ضبطه بحوزته 28 قرصا مخدرا، و8 قطع من الحشيش المخدر، وذلك حال وضعهم داخل زجاجة شامبو، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1867 جنح القسم وأحيل المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.