حالة الطقس اليوم الأربعاء 12/6/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض قليلاً وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً الى اعتيادياً بوجه عام، وتكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة فوق المناطق الجبلية، وتظهر السحب المنخفضة في شمال وأجزاء من وسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو صيفي عادي في محتلف المناطق الجبلية وجو حار نسبي في باقي المناطق السهلية والساحلية وجو حار جداً في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.