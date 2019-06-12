جهاز مدينة 6 أكتوبر يشُن حملةً مكبرةً لإزالة التعديات بمنطقة المستقبل جنوب الأحياء

كتب أحمد حسن

نظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملةً مكبرة بالتعاون مع إدارة الأمن بالمدينة، لإزالة كافة التعديات والإشغالات بمنطقة المستقبل بجنوب الأحياء، شارك فيها المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ونواب رئيس الجهاز، والمشرف العام على الأحياء، ومديري الإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني: يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز للقضاء على كافة الملامح العشوائية بالمدينة، مضيفاَ أن الحملة شارك فيها رؤساء الأحياء " 10 – 11 – 12"، وتم إزالة كافة المخالفات بسنتر المستقبل، وكذا تطهير أماكن فرز القمامة من داخل جراچ عشوائي لمركبات" التوك توك"، والسيارات، خلف سنتر الأردنية بالمنطقة، وتم رفع كافة الإشغالات بالجراچ.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار تلك الحملات، لتشمل المدينة بأكملها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، ضد الوحدات السكنية المخالفة بالمدينة، مؤكداً أنه لا تهاون في إزالة أية مخالفات أو تعديات بالمدينة، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع كافةِ المخالفات تنفيذاً للقانون.