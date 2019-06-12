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جنايات بنها تقضى بحبس 6 أشخاص 5 سنوات لحيازتهم أسلحة نارية وترويع مواطنين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:07 م
جنايات بنها تقضى بحبس 6 أشخاص 5 سنوات لحيازتهم أسلحة نارية وترويع مواطنين حبس
القليوبية ــ فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة أحمد خالد فراج، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 أشخاص وتغريم كل منهم 5 آلاف جنيه، لحيازتهم أسلحة نارية ومولوتوف وترويع المواطنين وحرق منزل ومحل والاستيلاء على محتوياتهما.
 
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهين هم: "ا. ر. م"، و"أ. م. ع"، و"د. ع. ا"، و"ذ. ع. ا"، وأ. ع. م"، و"م. ع. ح" بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وضعوا النار عمدا بمسكن "خيرية ال"، و"عبير ف"، و"ميرفت ع"، ومحل ملك "عبد العزيز ت"، واقتحموا المسكن بالأسلحة النارية بندقية آلية، وفرد خرطوش دون ترخيص، وهددوا الموجودين وسرقوا بعض المحتويات، وأشعلوا النار في المكان باستخدام زجاجات المولوتوف.
 
وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، بإضرام المتهمين النار باستخدام زجاجات المولوتوف بالمسكن، واقتحموه بالأسلحة النارية بندقية آلية وفرد خرطوش، وهددوا أصحابه وسرقوا محتوياتهم، وأحيلوا للنيابة، ومنها للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.
 
 

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