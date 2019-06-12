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جامعة الأزهر: تسكين طلاب الدراسات العليا بالمدينة الجامعية 22 يونيو الجارى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:57 م
جامعة الأزهر: تسكين طلاب الدراسات العليا بالمدينة الجامعية 22 يونيو الجارى جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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صرح الدكتور عبدالله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، أن امتحانات الدور الأول لقطاعات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة ستبدأ الأحد الموافق 23 يونيو على أن يمتحن طلاب وطالبات أصول الدين والدعوة صباحا واللغة العربية والشريعة والقانون  فى الفترة المسائية. 
 
وأضاف سرحان أنه طبقا لقرار المجلس الأعلى للأزهر فى إطار التيسير على الطلاب والباحثين فإنه يمكن لطلاب الدراسات العليا الذين نجحوا فى السنة الثانية  ولم يحصلوا على تقدير (جيد)  الحق في دخول الامتحان  للتحسين فى ثلاث مواد بحد أقصى، على أن تكون من مواد التخصص  وذلك حتى يتمكنوا من التسجيل لرسائلهم العلمية وعلى من لهم حق التحسين أن يسارعوا فى تسجيل المواد التي يرغبون التحسين فيها قبل بداية الامتحان .
 
وأشار سرحان إلى أن  التسكين فى المدينة الجامعية  سيبدأ من يوم السبت الموافق 22 يونيو ، ومن حق الطالب أو الطالبة أن يختار نظام الاستضافة فقط بدون وجبات ، أو نظام الاستضافة مع الوجبات الثلاث ، وعلى كل من يرغب أن يتقدم بطلبه لمشرف المدينة محددا فيه نوع الاستضافة التي يريدها .
 
 

المدينة الجامعية

الازهر الشريف

جامعة الازهر

الدراسات العليا

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