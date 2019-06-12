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تنفيذ 8031 حكما قضائيا وتحرير 175 قضية مرافق بحملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:39 ص
تنفيذ 8031 حكما قضائيا وتحرير 175 قضية مرافق بحملة أمنية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 264 محكوم عليهم ، و17 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 264 محكومًا عليهم بإجمالى 8031 أحكام منفذة " 902 حكمًا جزئيًا و 143 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 16700جنيه غرامات، وتحرير 180 مخالفة .

كما تم ضبط 175 قضية مرافق، 20 أشغال طريق، 46 بائع متجول ، 17 إزالة فوريه، 15 تنده ، 3 وصلا ت كهربائية ، إزالة 70طن قمامة

 


مباحث تنفيذ الاحكام بالقليوبية

مدير امن القليوبية

ضبط محكوم عليهم

هاربين من احكم

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