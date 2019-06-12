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تمويل 53 مشروعا وتوفير 97 فرصة عمل خلال شهر مايو بمحافظة الوادى الجديد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:08 ص
تمويل 53 مشروعا وتوفير 97 فرصة عمل خلال شهر مايو بمحافظة الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بأن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية المجتمعية "مشروعك" خلال شهر مايو 2019 بلغ 53 مشروعا مختلف النشاط بتكلفة 2.8 مليون جنيه، وفرت 97 فرصة عمل لأبناء المحافظة. 
 
وأكد المحافظ، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتعمل على خلق آفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة. 
 
جديرٌ بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التى تم تمويلها من مبادرة مشروعك بالمحافظة حتى الآن هو 3354 مشروعا، بقيمة 132.8 مليون جنيه بإجمالي عدد 6349 فرصة عمل.
 
وفى سياق آخر، هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمحافظة، وهما الطالبة فاطمة عاطف عبد الرازق الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة بالشهادة الإبتدائية بمجموع 650 درجة ، والطالبة مريم سعيد حسن الحاصلة علي المركز الأول على مستوى المحافظة بالشهادة الإعدادية بمجموع 508 درجة. 
 
وأعرب الزملوط عن بالغ تقديره وسعادته بهذا التفوق، وحثهم على مواصلة هذه المسيرة في المراحل التعليمية المقبلة.
 
وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين بالشهادتين ، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق وبذل مزيد من الجهد للإطلاع بدورهم المنتظر في شتي المجالات، لرفعة شأن هذا الوطن. كما وجه شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمنطقة الأزهرية بالمحافظة لما بذلوه من جهد وعمل متواصل على مدار العام لتحقيق هذه النتيجة المشرفة.

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