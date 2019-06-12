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"تعليم الإسكندرية": اعتماد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 215 درجة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:42 ص
"تعليم الإسكندرية": اعتماد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 215 درجة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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صرح مصطفى العجمى، مدير مديرية التربية والتعليم، بأن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اعتمد تنسيق القبول للالتحاق بالصف الأول بالثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 بحد أدنى 215 درجة كمرحلة أولى.

ومن ناحية أخرى أفاد عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى، بأنه تم اعتماد تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالتعليم الفنى بجميع نوعياته "زراعى، صناعى، تجارى، فندقى" للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بدرجات نجاح متفاوتة ومتباينة فيما بين مدارس التعليم الفنى بالمحافظة وتتراوح درجات القبول بها بين 143 درجة و220 درجة كمرحلة أولى.

يذكر أن أعداد الناجحين فى امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 67646 طالبا بنسبة 84%، حصل منهم 35554 طالبا على مجموع 215 درجة فأكثر يمكنهم الالتحاق بمدارس ثانوية بالمحافظة يبلغ عددها 113 مدرسة، ومن جهته أشار محمد الجيزاوى مدير عام التعليم العام إلى وجود عشر مدارس ثانوى عام مميزة و16 فصلا بالإدارات التعليمية خارج نظام الربط وبحد أدنى 85% وطبقا للكثافة، علما بأن المجموع لا ولن تُقبَل به أية استثناءات بهذه المدارس.

 


الاسكندرية

الثانوية العامة

الشهادة الاعدادية

تنسيق الثانويه العامه

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