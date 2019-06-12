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"تعليم الأقصر " تستعد للعام الدراسى الجديد بسلسلة اجتماعات لحل مشاكل المواطنين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:47 م
"تعليم الأقصر " تستعد للعام الدراسى الجديد بسلسلة اجتماعات لحل مشاكل المواطنين الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر،اجتماعا مع مديري المدارس الخاصة لمناقشة كافة المشكلات التى واجهت عملية التقديم لمرحلة رياض الأطفال لتفاديها قبل بدء الدراسة.
 
جاء ذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للاستعداد للعام الدراسى الجديد.
 
وأوضح وكيل تعليم الأقصر، فى بيان له، أنه تم بحث سبل تنظيم عملية التقديم لمختلف المدارس، مع إتاحة الفرصة العادلة لكافة أبناء محافظة الأقصر، للتقدم للمدارس المختلفة سواء الحكومية او الخاصة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية بمدن المحافظة لمناقشة أهم المشكلات التى تواجه الإدارات التعليمية واحتياجاتها وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد.
 
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، علي إنتظام اعمال امتحانات الثانوية العامة دور مايو للعام الدراسى 2018 /2019 وفقا لجدول الامتحانات المحدد، موضحاً أن غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات، لم ترصد أى شكاوى من قبل الطلاب اليوم فى الامتحانات، وكذلك لم يرصد أى من المراقبين أى تجاوزات من الطلاب، وتم تسليم أوراق الأسئلة والإجابات، و بدء الامتحان وانتهائه فى التوقيتات المحددة.
 

محافظه الاقصر

وزاره التربيه والتعليم

استعدادات العام الدراسي الجديد

امتحانات الثانوية العامة

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